ليبيا وإيطاليا تبحثان ملف دعم علاقات التعاون الثنائية

بحث وزير الحكم المحلي الليبي بدر الدين الصادق التومي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي جريمالدي، ملف دعم علاقات التعاون الثنائية بين السلطات الإيطالية ووزارة الحكم المحلي.وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات بين البلدين، مع التأكيد على موقف إيطاليا المساند لبرامج وأنشطة الوزارة، واستعراض مستويات الإنجاز في المشاريع التي تدعمها إيطاليا في البلديات.ووفقا لما ذكرته بوابة إفريقيا الإخبارية، فقد اتفق الجانبان على أهمية العمل سويا من أجل معالجة الصعوبات التي تواجه بعض البلديات في تنفيذ برامجها ومشاريعها الميدانية من خلال تكثيف اللقاءات والزيارات بما من شأنه تعزيز برامج ومشاريع قادرة على توفير الخدمات للمواطن.