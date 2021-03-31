«المقاولين» يخاطب شركات الفئة السابعة لتنفيذ وحدة صحية بالفشن

خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة فى أعمال المباني المتكاملة ذات الفئة السابعة أعمال مباني متكاملة وذلك لتنفيذ أعمال وحدة صحية بالمرحلة الأولي بمدينة الفشن الجديدة إحدي المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر جهاز مدينة المدينة الجديدة نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا.وفيما يخص الشروط الفنية، أوضح اتحاد المقاولين، أن العطاء يقدم بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، بينما يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 20 الف جنية ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.وأضاف اتحاد المقاولين، أن تعقد جلسة الاستفسار ات يوم الأربعاء الموافق 14 ابريل 2021 بمقر جهاز مدينة المنيا، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاربعاء الموافق 28 ابريل 202 بمقر جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، لافتًا أن سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى لاحق وحيث تخضع هذه المناقصة لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية.