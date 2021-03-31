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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

استعدادات لإطلاق النسخة الأولى من مسابقة «أبو الحسن سلام للبحث العلمي»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:29 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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تستعد إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، لإطلاق النسخة الأولى من مسابقة "أبو الحسن سلام للبحث العلمي"، وذلك في إطار استعداداتها للدورة السادسة، المزمع إقامتها في نوفمبر المقبل، حيث يواصل المهرجان سعية في فتح أبواب جديدة لمشاركة الشباب، وخلق جيل واعي ومثقف على أسس علمية وثقافية.

تصل قيمة جوائز المسابقة إلى 15 ألف جنيه مصري، مقسمه على المراكز الأولى في المسابقة، ومن المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيل المسابقة وفتح باب الترشح لها خلال الأيام المقبلة.

أبو الحسن سلام كاتب وناقد ومخرج مسرحي من مواليد 20 فبراير عام1941 في مركز طما بسوهاج، حصل على شهادة الدكتوراة في "الإيقاع في فنون التمثيل والإخراج المسرحي" عام 1986، وشغل عدة مناصب منها: أستاذ علوم المسرح بجامعة الإسكندرية – قسم المسرح - كلية الآداب، ومدير محكى الإسكندرية المسرحي بقلعة قايتباي، ورئيس قسم المسرح بآداب الإسكندرية.

بدأت ممارساته للمسرح مخرجًا هاويًا منذ عام 1964م وحتى الآن، كما أنه عضوا بشعبة النقد بنقابة المهن التمثيلية، وعضوا باتحاد الكتّاب.

أخرج أبو الحسن سلام ما يزيد عن 40 عرضًا مسرحيًا، وكتب العديد من المسرحيات وعشرات من الدراسات المسرحية في علوم المسرح وفنونه ونقده ونظرياته وجمالياته.

أسس "سلام" فرقة المسرح السياسي عام 1964، وفرقة مسرح السامر بالإسكندرية عام 1969، وفرقة سيد درويش الاستعراضية الغنائية عام 1973م، وجمعية الدراما عام 1976، ومسرح قلعة قايتباي عام 1981، وشارك في تأسيس قسم المسرح بآداب الإسكندرية عام 1981، وشعبة المسرح بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود عام 1991.

كما شغل منصب مدير عام فرقة إسكندرية المسرحية ومسرح سيد درويش 1996 – 1998، وكان رئيسا للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية 2000 – 2001.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة العامة لتنشيط السياحة، الهيئة الدولية للمسرح.

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