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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية ونوابه يشاركون في الاحتفال بيوم اليتيم

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:26 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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نظمت جامعة المنوفية الاحتفال بيوم اليتيم برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبدالرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد مبارك أن جامعة المنوفية تحرص على تنظيم هذا الاحتفال سنويا والتواجد وسط الأطفال والشباب، وتنظيم هذا اليوم هو رسالة لجميع الأيتام بأن المجتمع لا ينساهم، وأنهم جزء لا يتجزأ منه، وأهمية اندماجهم بالمجتمع الخارجى وتوعيتهم بكافة الإنجازات التى تتم وضرب مثلا لهم نجاح المصريين فى إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس فى أيام قليلة وإعادتها إلى مسارها الصحيح، مما يدل على قوة المصريين وصلابتهم فى ظل قيادتهم السياسية، وقدرتهم على مواجهة كافة التحديات، وأهمية الثقة فى قدراتهم منذ الصغر والعمل على تطويرها والنجاح برغم أى صعوبات أو تحديات قد تواجههم.

وأضاف مبارك أن الجامعة لا تتوانى فى تقديم خدماتها تجاه المجتمع وتقديم كافة سبل التعاون، موجها بتكرار هذا اليوم على مدار العام ويضم كافة الأنشطة والفعاليات والتواجد معهم على مدار اليوم فهذا حق الأيتام على المجتمع وجميع المؤسسات، موجها الشكر لقطاعى خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتعليم والطلاب على تنظيم هذا اليوم ولرعاية الشباب على مجهوداتها فى هذا الاحتفال.

وقدم الباجوري الشكر والتقدير لجميع المؤسسات الخيرية ودور الأيتام بالمحافظة لجهودهم الكبيرة في رعاية هؤلاء الأطفال، والحرص على تعليمهم وسلامتهم الصحية، كما وجه الشكر والتقدير لجميع المشاركين في تنظيم هذا الحفل متمنيا أن يسهم هذا الاحتفال فى رسم البسمة على وجوه أبنائنا الأيتام من مختلف المؤسسات الخيرية بالمحافظة، ويدخل السرور والبهجة علي قلوبهم.

وخلال الاحتفال قدم رئيس الجامعة الهدايا والتبرعات العينية للمؤسسات المشاركة، وللأطفال المتواجدين بالاحتفال وعددهم ٢٢١ طفلا، وشمل الحفل مباريات كرة قدم ورسم وتلوين للأطفال وألعاب ترفيهية وذلك باستاد الجامعة الرياضي والصالة المغطاه.

وشارك في الحفل لفيف من عمداء ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والهيئة المعاونة بالجامعة، والعاملين برعاية الشباب.

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