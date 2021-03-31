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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أمين عام البحوث: دور الأزهر فى المصالحات أمانة فى حق المجتمع للم الشمل

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:42 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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عقدت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر، اجتماعها الدوري، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عباس شومان، رئيس اللجنة العليا للمصالحات، والشيخ محمد زكي بداري، أمين عام اللجنة العليا للمصالحات، والدكتور محمود الهواري، مقرر اللجنة، ولفيف من القيادات الأزهرية ورؤساء اللجان الفرعية لمناطق البحيرة والإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، بمركز الخدمة والنشاط الاجتماعي بميامي، لبحث دور اللجان الفرعية بالمناطق، وتجديد آليات التواصل باللجنة الرئيسية بالقاهرة.

وأوضح الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الدعوة إلى الله من أهم الواجبات ومن أجل الأعمال، مضيفًا أن الدعوة لا تقتصر على مجرد القول، بل لا بد من الدعوة الفعلية من خلال العمل على لمّ الشمل وتيسير العسير وإزالة الخلافات، مبينًا أن دور الأزهر في المصالحات هو أمانة في حق المجتمع للم شمل المجتمع ونبذ الفرقة ونشر المودة والمحبة والسلام.

من جانبه، قال الدكتور عباس شومان، إن من أهم أدوار الواعظ والداعية هو الدور المجتمعي بأن يكون له دور مهم وفعال في نفع المجتمع وحل مشاكله، مؤكدًا أن الأزهر يقوم بدوره في مجال المصالحات بقوة، فقد تم حل الكثير منها، مؤكدًا ضرورة التفاعل مع المشاكل الموجودة والعمل على حلها لثقة الجمهور فى الداعية الأزهري.

وفي السياق ذاته، بيّن الشيخ محمد زكي بداري، أن الأزهر الشريف هو ضمير الإنسانية والمبلغ لدعوة النبي، لذا فرسالته عالمية، مبينًا أن دور الواعظ والداعية هو إصلاح الإنسان والمجتمع وليس الفتوى فحسب، مؤكدًا أن دعاة ووعاظ الأزهر سفراء الأزهر على الأرض، ولا بد من مشاركتهم المجتمع همومه ومشاكله ومحاولة حلها للمساهمة في تنمية المجتمع ورفاهيته.

جدير بالذكر، أن اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر تؤدي دورها انطلاقًا من دور الأزهر الذي يترجم أهداف الإسلام العليا ومقاصده، ومنها صيانة الأعراض والممتلكات، وإصلاح ذات البين، والحفاظ على الدماء والعمل على رأب الصدع وتوحيد الصف، وإعلاء المصالح العليا للوطن لتحقيق أمنه واستقراره وإقرارهما، ويتم العمل بالتنسيق التام مع كل أجهزة الدولة الرسمية المعنية بالمصالحات، ووفق الإجراءات المتبعة مسبقًا.

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