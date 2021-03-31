هبة عبد الغني تكشف تفاصيل أعمالها الرمضانية بـ «عيش صباحك»

تحل الفنانة هبة عبد الغني، غدًا الخميس، ضيفة برنامج "عيش صباحك"، على إذاعة "نجوم إف.إم"، مع المذيعين فانا امام، ويوسف تهامي، فى الساعة التاسعة صباحًا.وتتحدث هبة، خلال اللقاء عن مسلسل" وادي الجن"، الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر منصة فيو، وكيفية تحضيرها لشخصية "جميرة الساحرة"، هذا إلى جانب التطرق للحديث عن كلا من مسلسل " الطاووس" بطولة النجم العربي جمال سليمان، ومسلسل "موسي" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضهما خلال ماراثون رمضان المقبل 2021.كما تكشف هبة، كواليس تصوير كلا من شخصية "سمية" التي تقدمها خلال أحداث مسلسل "الطاووس"، وكذلك شخصية"بخيته" التي تقدمها في مسلسل "موسي".يشار إلى أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.أما مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.بينما مسلسل "وادي الجن" من إخراج حسام الجوهري، وتأليف محمد هشام عبية، ومنة إكرام، وعمر خالد، وإنتاج شركة أي برودكشن ومن بطولة مجموعة من كبيرة جدا من المواهب القديرة والصاعدة من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، ومنهم خالد كمال، يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، وعبدالرحمن اليماني، وفراس سعيد وريهام سعيد، ومحسن منصور، ورؤى شنوحة، وهبة عبدالغني، وهنا داود، وحسن مالك، وسينثيا خليفة، وشمم الحسن، وحمزة العيلي، وصالح عبدالنبي، وكريم الدسوقي، وأحمد عبدالحي، وإنجي أباظة، وأسما سليمان، وهند رضا، وصفاء جلال، وعلا رامي، مع ظهور خاص للنجمة بشرى.