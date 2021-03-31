حل مشاكل 12 مواطنا في الاجتماع الأسبوعي لمحافظ الشرقية

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد، لعقد اللقاء الأسبوعى ببعض المواطنين وذوى الاحتياجات الخاصة بديوان عام المحافظة، للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها، وذلك في إطار سياسة الباب المفتوح والتى تهدف إلى ‫خدمة المواطنين البسطاء الذين يجدون فى الشكوى سبيلهم الوحيد لرفع الظلم وتوصيل أصواتهم إلى المسئولين بصورة مباشرة دون وساطة أو عوائق.جاء ذلك بحضور ممثلين من مديريات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى بالمحافظة ورئيس كلًا من مركزى فاقوس وأبوحماد ومديرة إدارة الإسكان ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام وبحضور 12 مواطنًا لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها.واستعرض المواطنون شكواهم وطلباتهم وتم مناقشة الطلبات المقدمة منهم لتلبيتها والاستجابة لها والتى تمثلت فى إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص والحصول على بعض المساعدات العاجلة.وخلال اللقاء وجه السكرتير العام المساعد ممثل مديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (10) أسر من الأسر الأكثر احتياجًا والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة حيث تم إجراء الأبحاث الإجتماعية عليهم وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، فضلًا عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجًا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.وحرصًا منه على تشجيع المواطنين للاعتماد على أنفسهم وبناء حياة جديدة، كلف السكرتير العام المساعد ممثل مديرية القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص للراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم.وخلال اللقاء تقدمت أحد المواطنات بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بها وبأسرتها ليوجه السكرتير العام المساعد مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام ببحث حالة المواطنة وتوفير سكن لها من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.وفي سياق متصل وجه السكرتير العام المساعد رئيس مركز ومدينة فاقوس بمساعدة مواطن من الأسر الأولى بالرعاية لتنفيذ القرار الصادر له لترميم منزلة وتوفير ما يلزم من مواد بناء،بالإضافة إلى توجيه رئيس مركز ومدينة أبو حماد لمساعدة مواطنة فى إحلال وتجديد منزلها الذى تضرر من السيول.وأكد محافظ الشرقية وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التى تواجه المواطنين فى كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين خاصة التى تم تقديمها لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين لافتًا إلى أن الدولة تجرى حاليًا العديد من المشروعات التنموية التى من شأنها تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ خطة الدولة 2030 مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء ومسئولى القطاعات الخدمية بفحص هذه الشكاوى ومتابعتها ووضع حلول لها وتذليل العقبات أمام التنفيذ والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وعقد لقاءات دورية بالمواطنين بالمراكز والأحياء.