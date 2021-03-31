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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شيخ الأزهر ينعى الجنزوري: فقدنا رجلًا وطنيًا مخلصًا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:42 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
أميرة العناني
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نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء، عن عمر 88 عاما.

وأكد الأزهر الشريف أنَّ مصر فقدت اليوم رجلًا وطنيًّا مخلصًا لم يألُ جهدًا في خدمة وطنه، ولم يتأخر عن تلبية ندائه في مراحل حاسمة، وعمل بجد واجتهاد وإخلاص خلال مسيرته الوطنية من أجل نهضة مصر ورفعتها واستقرارها.

وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولأسرة الفقيد الراحل وجموع الشعب المصري، سائلًا المولى –عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان.

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