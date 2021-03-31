البنك الدولى يقدم 375 مليون دولار لدعم الأنشطة الرعوية فى دول الساحل

وافق البنك الدولي على تقديم دعم يقدر بنحو 375 مليون دولار؛ لمساعدة دول الساحل على استغلال إمكاناتها الرعوية بالكامل.وأفاد بيان من المؤسسة الدولية- أوردته وكالة الأنباء السنغالية اليوم الأربعاء- بأن الجهود المبذولة لتعزيز إنتاجية ومرونة النظم الرعوية في منطقة الساحل ستستفيد من تمويل جديد مقدم من قبل المؤسسة الدولية للتنمية يقدر بنحو 375 مليون دولار، تمت الموافقة عليه من مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي أمس الثلاثاء لدعم نشر المرحلة الثانية من مشروع دعم الرعي الإقليمي لمنطقة الساحل.وأشار البيان إلى أن النظم الرعوية، التي تعد بمثابة المحركات الحقيقية للنمو، تدعم أكثر من 20 مليون شخص في منطقة الساحل، مضيفًا أن المرحلة الجديدة من المشروع، التي تشمل كلًا من بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال وتشاد، ستعمل على تحسين قدرة الرعاة والرعاة الزراعيين في المناطق المستهدفة وستواصل "الاستثمارات التي تهدف إلى تعزيز أنظمة الصحة الحيوانية، وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية وحوكمتها وتعزيز الحركة على طول محاور الترحال وزيادة الدخل''.وذكر البيان أن القيود التي فرضتها جائحة كوفيد -19 أثرت بالسلب على الأنشطة الرعوية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المواشي، مؤكدًا أن المشروع الجديد سيسهم في الاستجابات المستهدفة لمواجهة هذه الصعوبات من حيث تحسين سلاسل قيمة الثروة الحيوانية، وتسهيل تجارتها ودعم تكامل الأسواق الإقليمية ومواصلة تطوير البنية التحتية للأسواق الاستراتيجية على طول المحاور التجارية.ومن المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين المباشرين منه حوالي 13 مليون شخص.