ضبط 29 طن ياميش وعين جمل مغشوشين في القاهرة والجيزة

أكد المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات أن هناك متابعة ومرور من خلال الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وعلي رأسها تنمية التجارة الداخلية وقطاع التجارة الداخلية بتشكيل حملات رقابية مكثفة علي الأسواق والمحلات التجارية والمخازن والمصانع التي تقوم بإنتاج الياميش الخاص بشهر رمضان مجهولة المصدر ومتناهية الصلاحية والمغشوسة.وقال المهندس عبد المنعم خليل في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه تم ضبط 5 أطنان ونصف طن من عين الجمل منتهي الصلاحية في محافظة الجيزة و24 طن من ياميش رمضان مغشوش في محافظة القاهرة يتم إعادة تعبئته من جديد ووضع استيكرات وتغيير تواريخ الإنتاج وتقليد العلامة التجارية وغيرها من عوامل الغش التجاري.