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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الري ينعى الجنزوري: كان مخلصًا لوطنه وعمله

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:34 م
محمد عبد العاطي
محمد عبد العاطي
وائل القمحاوى
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نعى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، مؤكدًا أنه أحد أبناء مصر المخلصين، وقدم لوطنه الكثير من علمه وجهده ووقته، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وتوفي الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، عن عمر ناهز 88 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض بمستشفى القوات الجوية بالتجمع الخامس.

وولد الجنزوري في 12 يناير 1933 بقرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية، شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيرًا للتخطيط فنائبًا لرئيس الوزراء، كما شغل منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 - أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011- يوليو 2012، حتى تم تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013.

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