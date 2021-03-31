سلطنة عمان وألبانيا توقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات

وقعت سلطنة عمان وألبانيا، على إتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة بمقر سفارة السلطنة في الرياض.ووقع الاتفاقية - وفقا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء - نيابة عن السلطنة سفير السلطنة المُعتمد لدى السعودية السيد فيصل بن تركي آل سعيد، فيما وقعها من الجانب الألباني سفير ألبانيا المعتمد غير المقيم لدى السلطنة سامي شیبا.