رئيس جامعة بني سويف: كمال الجنزوري كان مثالًا للعمل والاجتهاد

نعى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، بخالص الحزن والأسى وفاة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، والذي وافته المنية اليوم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه عما قدمه لخدمة وطنه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.وأكد رئيس الجامعة أن الفقيد الراحل كان مثالًا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ولم يتوان عن خدمة وطنه في كافة مواقع المسئوليات التي تولاها ولم يتأخر يومًا عن نداء الوطن.