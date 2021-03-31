ملتقى الخط العربي يمدد فترة تلقي المشاركات حتى 10 أبريل

تقرر مد فترة تلقي طلبات المشاركة، وذلك حتى 10 أبريل القادم، وذلك للإقبال الكبير من الخطاطين والمبدعين للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة لملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للخط العربي وقطاع الفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية.وقال الكاتب الفنان محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى: إن اللجنة العليا للملتقى قد تلقت طلبات بمد موعد التسجيل والمشاركة من الفنانين والمبدعين والباحثين في الملتقى، مما حدا باللجنة الاستجابة إلى طلبات المبدعين.وتحمل الدورة الجديدة من الملتقى اسم الفنان الكبير يوسف أحمد، تحت شعار "علم بالقلم"، وتمنح جوائز مالية للفروع التالية: جائزة التيار الأصيل للمراكز الثلاث الأولى، جائزة التميز في الزخرفة، جائزة التميز في الاتجاهات الخطية الحديثة والطباعة الرقمية، كما يمنح كل المشاركين والباحثين شهادة مشاركة.