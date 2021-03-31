رئيس قرى الجديدة يدشن حملة نظافة بالشوارع والميادين قبل رمضان

أطلق المهندس سيد إسماعيل رئيس قرى الجديدة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حملة نظافة للشوارع العامة والميادين وتزيين الشوارع قبل حلول شهر رمضان المبارك.وشملت أعمال الحملة رفع الأتربة والاشغالات والمخلفات بمعدات الوحدة المحلية، كما تم قص وتقليم الأشجار وإزالة الحشائش الجافة والنباتات العشوائية بالمنطقة، وكذلك تم اقتلاع الأشجار الجافة ونظافة أماكنها، وتزين الشوارع والطرقات والميادين قبل حلول شهر رمضان، وتنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة؟وأكد رئيس قرية الجديدة على استمرار حملات النظافة وتحسين البيئة بالقرية لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للقرية.