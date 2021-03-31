رئيس الشيوخ ينعى الدكتور كمال الجنزوري

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، مؤكدًا أننا فقدنا شخصية وطنية قدمت الكثير لبلدها في مختلف المناصب التي تولتها.وشدد رئيس مجلس الشيوخ على عميق حزنه على هذه القيمة والقامة التي رحلت عنا، ولكن ذلك قضاء الله وقدره الذي نتقبله دائمًا بنفوس مؤمنة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته.