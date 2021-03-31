رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجلس جامعة سوهاج ينعى كمال الجنزوري

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:56 م
أحمد عزيز
أحمد عزيز
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
طباعة
نعى مجلس جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز الثمانية والثمانين عامًا.

وقال الدكتور أحمد عزيز: إن الفقيد تبنى وأشرف على العديد من المشروعات القومية طوال عمله الميداني، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021

«عودة الملك».. خطة تشغيل ثلاث محالج قطن جديدة للمنافسة عالميًا (خاص)

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

image description

ضمن حملة «أتحضر للأخضر».. حملات نظافة وتوعية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

image description

حملات مستمرة للنظافة والتجميل بحي غرب ومركز القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

ملتقى الخط العربي يمدد فترة تلقي المشاركات حتى 10 أبريل

مريم معتز: لوحة «سنوات الغفلة» تجسد مرحلة صعبة في حياتي

رحاب بلال: لوحتي في مسابقة فاروق حسني ترصد بهجة العرس النوبي

محمد عبلة يفتتح معرضه «النحت وسنينه» الجمعة