مجلس جامعة سوهاج ينعى كمال الجنزوري

نعى مجلس جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز الثمانية والثمانين عامًا.وقال الدكتور أحمد عزيز: إن الفقيد تبنى وأشرف على العديد من المشروعات القومية طوال عمله الميداني، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.