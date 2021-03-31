«الربيع»: توحيد الصف العربي ضرورة لمواجهة التحديات التي توجه المنطقة

قال السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إنه لابد من توحيد الصف العربي من أجل مواجهة التحديات التي تضرب في اقتصاديات الدول العربية.وأضاف الربيع في تصريحات لـ"الدستور" على هامش الاجتماع الدوري الثالث والخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، أن التكامل العربي ضرورة ملحة بعيدًا عن التنافس وأنه آن الآوان لكي نقف جميعا لندعم استراتيجية عربية مشتركة.وأشار الربيع إلي أن المنطقة العربية أعلى منطقة في الزيادة السكانية في العالم، حيث نستقبل 12 مليون مولود سنويا.وأشار إلى أنه على للعرب شعوب وحكومات أن يقفوا خلف استراتيجية أمام العولمة، مشددا على أن الاقتصاد العربي غني وكبير، داعيا المجتمع العربي بالبدء في التفكير الاستثمار والاتجاه إلى الإنتاج بدل من الاستهلاك.يذكر أن الاجتماع جاء بحضور مندوبى الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، ورؤساء الإتحادات العربية النوعية المتخصصة ولفيف من الدبلوماسيين والإعلاميين.