«التموين»: ضخ 130 طن أسماك خلال شهر رمضان

أكد المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، أنه سيتم طرح 130 طن أسماك طازجة ومجمدة بتخفيضات تصل إلى 30% استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال الشركة المصرية لتسويق الأسماك، والتي تملك نحو 26 فرعا منتشرا في القاهرة الكبرى وأسوان.وأضاف خليل لـ"الدستور"، أنه يتم زيادة معدلات الضخ لكافة السلع وخاصة اللحوم والدواجن والأسماك، نتيجة زيادة معدلات السحب والاستهلاك خلال شهر رمضان مقارنة بباقي شهور السنة، فضلا عن زيادة المعروض لإعادة التوازن في الأسعار ومنع جشع التجار.