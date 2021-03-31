تنورات طويلة تتربع على عرش موضة موسم ربيع 2021

بدأت فعاليات اليوم الثالث من أسبوع الخياطة الراقية بالعاصمة البريطانية لندن، وقدم مصممو الأزياء موديلات التنورات الطويلة الرسمية متربعة على عرش الموضة لموسم فصل الربيع لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.تم تقديم العديد من تصميمات تنورات البيليسيه ذات القصات والكسرات التى تعود لعرش الموضة مرة أخرى منذ فترة الثمانينات، تم تقديمها مع الكروب توب والبلوزات القصيرة المنتشرة بخامات أخف لتغزو الربيع والصيف، دون توقف.وتم تقديم مجموعة من التنورات عالية الوسط بالعديد من التصميمات منها التنورات ذات عقدة الفيونكة العالية التى اصبحت على رأس تصميمات الموضة المتصدرة المشهد لعام 2021، فضلا عن الالوان الزاهية التى تتماشي مع طبيعة فصل الصيف وفصل الربيع.