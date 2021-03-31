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سياسي

مايا مرسي تشهد افتتاح وحدة الاستجابة الطبية للمعنفات بطب أسيوط

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:08 م
الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
محمد الشريف
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شهدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، افتتاح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات بكلية الطب جامعة أسيوط، بحضور الأستاذ الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والأستاذة جيرمين حداد، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

حيث استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتقديم الشكر إلى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والقيادات الجامعية على جهودهم في إنشاء وحدة الاستجابة الطبية للمعنفات وسط مجموعة من الخدمات الأخرى داخل كلية الطب بأسيوط.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بافتتاح وحدة الاستجابة للمعنفات فى الصعيد، مؤكدة أن المرأة تحتاج إلى تلك الأماكن التى تقدم الخدمات والرعاية الصحية والنفسية لها.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي، بتواجد الوحدة داخل مستشفى النساء والولادة بالكلية التى تقدم كافة الخدمات الصحية للمرأة وتتردد عليها المرأة فى أغلب الأوقات، مؤكدة أن السيدات سيكن أكثر اطمئنانًا من خلال التعامل مع طبيب يدرك ما تشتكيه ويستطيع تقديم لها الخدمات الصحية والنفسية.

كما تقدمت رئيسة المجلس القومى للمرأة بخالص الشكر والتقدير إلى الجيش الأبيض لما بذله من جهود وفقدوا أرواحهم لتقديم الخدمات الطبية المتميزة خلال جائحة كورونا للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

فيما أكد الدكتور طارق الجمال أن إنشاء الوحدة يأتي في إطار اهتمام الجامعة بالناحية الاجتماعية والتصدى لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية والنفسية.

وأشاد الدكتور طارق الجمال بدور المجلس القومى للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في إنشاء الوحدة وتقديم كافة سبل التعاون والخدمات لاكتمال إنشاء الوحدة.

وعبرت جيرمين حداد عن سعادتها بإنشاء وحدة متكاملة والاهتمام بوضع خطة عمل لتعظيم تستطيع وتقديم الاستجابة الطبية للتعامل مع حالات العنف بكافة أشكاله داخل الصعيد وتقديم الخدمات المتكاملة للمرأة المعنفة.

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