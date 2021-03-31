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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي قرية جروان: كمال الجنزوري من أكثر الشخصيات تواضعًا (فيديو)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:08 م
كمال الجنزوري
كمال الجنزوري
ولاء القاضى
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خيم الحزن على أهالي محافظة المنوفية وخصوصا قرية جروان التابعة لمركز الباجور، مسقط رأس رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

«الدستور» التقت بأهالي قرية جروان، واستمعت من مواطنيها قصص وحكايات توضح عظمة رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي سطر التاريخ اسمه بحروف من نور.

وقال مجدي الصيفي أحد جيران الدكتور كمال الجنزوري إن الراحل من أكثر الشخصيات تواضعا وكان محبوب من أهالي قريته لتواضعه وبساطته التي لم يعهدها أحد من قبل.

وأضاف الصيفي أن الدكتور كمال الجنزوري كان حريص دائما على زيارة قريته ومنزله القديم الذي يعد من أبسط منازل القرية، حيث يوجد على بابه أريكة متهالكة كان دائما يجلس أمامها.

وأشار محمود خلاف أحد الأهالي، إن الراحل كان يعرف أبناء قريته بالاسم فرد فرد، كما كان من عادته إرسال مساعدات للحالات الغير قادرة للقرية ويطمئن من أهله على ذبيحة عيد الأضحى.

وأضاف خلاف أن الدكتور كمال كان من أبسط الناس الذي تمر على باب منزله تجده يجلس في مدخله والباب مفتوح يتناول الخبز البتاو والجبن مع أهله. مع أنه كان لة إرث كبير من أهله فضلا عن عظمة منصبه.

وأضاف أنه عندما كان ينزل وراؤه الحرس الخاص به في قريته يقول لهم "هتحرسوني في وسط أهلي.. ارجعوا دي تبقى عيب"، واستحوذ على قلوب أهل قريته لكثرة أعمال الخير الذي كان يقوم بها ومحبته وبساطته.

ومن جانبه نعى محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون الفقيد داعيا المولى أن يتغمده الله بواسع رحمته ورضوانه كما أصدرت جامعة المنوفيه وجميع قيادات المحافظه بيان بالنعي للفقيد، الذي يعد علم من أعلام محافظة المنوفية.

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