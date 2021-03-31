وفد برلمانى يزور فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

وصل إلى مقر فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالمنعم الشهاب، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك للاطمئنان على سير عمل الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في المحافظة مع التنسيق الكامل للوصول إلي أفضل خدمة طبية مقدمة للمنتفعين ترتكز علي معايير الجودة.وكان في استقبال الوفد البرلماني، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور مؤمن العشماوي، المشرف العام على شئون مكتب رئيس الهيئة ومدير إدارة الإتصال والتعاون الدولي، الدكتور عادل تعيلب، مدير فرع الهيئة ببورسعيد.وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية دور مجلس النواب في وضع تشريعات تخدم القطاع الصحي للنهوض به، ومنها إصدار قانون التامين الصحي الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018، والذي يضمن العلاج لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، وإتاحة اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتحمل الدولة لعلاج غيرالقادرين، إضافة إلى تعزيز بيئة العمل لمقدمي الخدمات الصحية بما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتميزة ووفق أحدث المعايير الدولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.