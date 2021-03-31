تأهيل وتبطين ترع كفرالشيخ وأسيوط لترشيد مياه الرى

تفقد المهندس عوض حسين سالم رئيس قطاع الموارد المائية والرى بالوجه القبلى، والمهندس أحمد شريف عارف مدير عام رى أسيوط، أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة جانبية المدابغ اليسرى، من الكيلو ٥.٢٠٠ حتى النهاية بطول ٥.٨٠٠ كيلو متر وعرض قاع ١.٥ م إلى ٣ أمتار ويبلغ الطول المنفذ ١.٦٠٠ كيلو متر بنسبة تنفيذ ٢٧.٧ %، مطالبا بسرعة التنفيذ بالمواصفات المطلوبة بأسرع وقت للحفاظ على الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، والالتزام بأقصى درجات ضبط الجودة للأعمال.كما واصلت الإدارة العامة للتوسع الافقى ومشروعات الرى بوسط الدلتا بكفر الشيخ، تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع تحت رئاسة المهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، وإشراف المهندس مسعد إبراهيم رئيس الادارة المركزية للتوسع الأفقي بالوجه البحري، أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع منها ترعة شباس عمير ضمن عملية تأهيل ترع هندسة ري قلين بزمام الإدارة العامة لرى غرب كفر الشيخ، بحضور المهندس عبدالله حامد مدير عام الإدارة، مع التأكيد على الالتزام بمواصفات واشتراطات العقد وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة.من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشمل الرى والزراعة والنقل، بجانب تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه.