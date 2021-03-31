اصطدام قطار بسيارة نقل «خرسانة» غرب الإسكندرية دون إصابات

أدى عبور سيارة نقل الخرسانة على مزلقان بمزلقان مرغم غرب الإسكندرية، الذي اصطدم قطار "مطروح - القاهرة"، دون حدوث أى إصابات أو خسائر أو تأثير على حركة سير القطارات، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بتصادم بين قطار "مطروح - القاهرة" وسيارة نقل "خرسانة" بمزلقان مرغم بدائرة القسم.وعلى الفور انتقل ضباط القسم إلى موقع الحادث وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة نقل أسر قائدها على عبور المزلقان فى توقيت خاطئ أثناء مرور القطار المكون من 9 عربات.وتم إلقاء القبض على سائق السيارة النقل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإعادة تسيير حركة القطار مرة أخرى، دون أي خسائر أو إصابات.