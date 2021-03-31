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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة تحدد سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:19 م
القمح
القمح
محمد إبراهيم
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وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021 ليكون 725 جنيهًا للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، بزيادة 25 جنيهًا عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيهًا للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تعديل مسمى كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية في جامعة المستقبل لتكون كلية الصيدلة، وذلك بما يتناسب مع المعايير الدولية ذات الصلة، من أجل تمكين الجامعات المصرية من إحراز تقدم أكبر في التصنيفات العالمية.

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