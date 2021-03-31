البابا تواضروس ينعى الدكتور كمال الجنزوري

تنعى الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، فقيد الوطن الكبير الأستاذ الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء للوطن الغالي، في عدة مجالات، لم يبخل خلالها على الوطن بأي جهد، بل تحمل المسئولية حين وضعت على عاتقه في أوقات دقيقة من عمر البلاد وكان على قدرها ثابتًا مخلصًا مثالًا للشرف والنزاهة وطهارة اليد.وتابعت الكنيسة في بيان لها قائلة: "نذكر له بكل التقدير علاقته الطيبة مع الكنيسة والتي تجلت في مواقفٍ كثيرة، أظهرت معدنه الأصيل ومحبته الخالصة".وتابعت الكنيسة: "رحم الله القدير الفقيد الغالي، ونصلي أن يمنح أسرته وكل محبيه وعارفي فضله صبرًا وعزاءً".