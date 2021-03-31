دار ماكس مارا الجديدة تعرض مجموعتها لربيع وصيف 2021

قدمت دار الأزياء والعلامة التجارية العالمية دارماكس مارا، مجموعتها الجديدة لموسم ربيع وصيف عام 2021 بتشكيلة جرافيكية من السترات القصيرة التيبرد، السترات المزينة بالفرو المستوحاة من إطلالات أزياء الشوارع مع الجيوب العملية والأربطة.تتميز التشكيلة بالوانها المميزة مثل البني المحمر، الفضي الغامق، الترابي، الأسود، الأبيض الملطخ بالألوان الناعمة مثل الباستيل.وقدمت تصميمات جديدة تنوعت بين التصميمات القصيرة الناعمة إلى الطويلة الضخمة مع الأكمام المفتوحة لتبدو مثل رداء الكاب أو البلوزات التي تأتي بأكمام واسعة، وتصميمات تتميز بخطوط اللياقات المشدودة ببراعة من الكتف إلى الكتف مثل التصميمات الرومانية الملكية.تم تقديم رداء الترنش المصنوع من الكشمير الناعم بلونه الزبدي الأنيق، والبدلة المصممة ببراعة متقنة، ومعطف الترنش بقصته المثالية، وقميص بوبلين الأصلي مع السروال أنيق بكسرات متقنة؛ إضافة إلى حقيبة Ippolita الواسعة ونظارات شمسية كبيرة الحجم.