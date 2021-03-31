أسامة الأزهري ينعي كمال الجنزوري: رحيل مرجع اقتصادي مهم

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق الذي توفي اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 88 عامًا.وقال «الأزهري» في بيان له، إن "الراحل ساهم بدور كبير خلال سنوات عمله الحكومي، وكان مرجعًا اقتصاديًا مهمًا في خدمة بلاده طوال حياته"، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".يذكر أن الدكتور كمال الجنزوري قد ولد بمحافظة المنوفية بتاريخ 12 يناير 1933، وتولى رئاسة وزراء مصر في الفترة من 4 يناير 1996، إلى يوم 5 أكتوبر 1999، ثم عاد لمنصبه مرة أخرى بأمر من المجلس العسكري، بتاريخ 25 نوفمبر 2011.