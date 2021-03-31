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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السيدة الأولى لأوكرانيا تشيد بمبادرات نظيرتها الفرنسية لدعم القطاع الصحي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:59 م
السيدة الأولى لأوكرانيا
السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكي
منار أحمد
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عقدت السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكي مؤتمرا عبر الإنترنت مع نظيرتها الفرنسية بريجيت ماكرون، حيث بحثتا موضوعات التعاون ذات الأولوية، بما في ذلك تحقيق أهداف "شراكة بياريتز" الدولية للمساواة بين الجنسين، وتعزيز العلاقات الثقافية الأوكرانية الفرنسية، وتقديم تسجيلات صوتية باللغة الأوكرانية في فرنسا، حسبما أفاد بيان الرئاسة الأوكرانية اليوم الأربعاء.

وقالت أولينا زيلينسكي سيدة أوكرانيا الأولى "لقد تغير العالم بشكل كبير منذ بداية جائحة كوفيد-19، أصبحت القوة الناعمة وهي الأداة الرئيسية للسيدات الأوائل، أكثر أهمية، ويسعدني أن أرى مبادرات سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون الهادفة إلى دعم العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات الطبية في فرنسا، فضلا عن الصحة العقلية للعالم بأسره".

ومن جهتها، أشادت بريجيت ماكرون سيدة فرنسا الأولى بالتزام أولينا زيلينسكي بقضية المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

ودعت السيدة الأولى لأوكرانيا نظيرتها الفرنسية للمشاركة في افتتاح "دليل صوتي" باللغة الأوكرانية في قصر فرساي.

وقالت أولينا"على مدار العام الماضي، عملنا بنشاط على تقديم أدلة باللغة الأوكرانية في المواقع الثقافية العالمية. ويسعدني جدًا أننا تلقينا أيضًا الموافقة من إدارة قصر فرساي. ونخطط لإطلاق دليل صوتي باللغة الأوكرانية في القصر في منتصف أبريل"

واتفقت السيدات الأوائل لأوكرانيا وفرنسا على مواصلة الحوار الوثيق حول المشاريع الثقافية والمساواة.

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