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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أنت أقوى من المخدرات» تتجول في شوارع سفاجا والهيئات الحكومية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:59 م
أنت أقوى من المخدرات
أنت أقوى من المخدرات
علي عواد
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قالت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء والمجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، نظموا عدد من الحملات للتوعية بأضرار المخدرات بمدينة سفاجا تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات».

وأضافت المغربي في بيان لها، أن لجنة برئاسة كلا من الدكتور عمر عبد الستار من رئاسة مجلس الوزراء وعضوية الاستاذة نرمين احمد ابوسريع، مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر وعضوية الاستاذة أمال فهمي والاستاذ صلاح عضو المجلس القومي بسفاجا والأستاذة أماني حسن، نظمت حملة للتوعية داخل مجلس مدينة سفاجا بخطورة الإدمان والمخدرات على صحة الفرد والأسرة والآثار المدمرة للمخدرات على المجتمع وأهمية العلاج المبكر لمن وقع في دائرة الإدمان.

وقدم الدكتور عمر عبد الستار، بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عرضا عن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نسبة التعاطي والإدمان في المجتمع وأضرار المخدرات على مستقبل الوطن، خاصة أنها تستهدف الشباب بشكل كبير، مؤكدًا أن الخلل والتفكك الأسرى يعد عاملا رئيسيا في تلك الأزمة.

وأشارت رئيس المدينة، أن الدولة تقوم بمعالجة أي مدمن للمخدرات بشكل مجاني وسري للغاية، مشيرة إلى أنه تم تحديد خط ساخن وهو 16023 لتلقي أي استفسارات عن حالات تحتاج للعلاج كما تم تنفيذ حملة إعلامية كبرى للتوعية بخطورة مشكلة المخدرات.

ومن جانبها قالت نرمين ابو سريع، مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، إن المجلس يسعى للتعاون مع جميع الجهات للحفاظ على الأسرة المصرية من جميع المخاطر التي تمسها وتمس أفرادها.

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