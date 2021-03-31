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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

625 مليون يورو حجم الاستثمارات البلجيكية بمصر

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:26 م
فرانسوا كورنيه إلزيوس
فرانسوا كورنيه إلزيوس
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قال سفير بلجيكا في مصر، فرانسوا كورنيه إلزيوس، إن العلاقات المصرية البلجيكية متنوعة وممتدة منذ سنوات طويلة، فالاستثمارات البلجيكية في مصر تبلغ نحو 625 مليون يورو، مؤكدًا أن مصر بها أفضل المدن السياحية في العالم، وهناك أكثر من 100 ألف بلجيكي قاموا بزيارة مصر بهدف السياحة في السنوات الأخيرة، حيث تعد مصر وجهة سياحية مهمة للمواطن البلجيكي.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها الغرفة التجارية في محافظة الإسكندرية بحضور السفير البلجيكي، ورئيس الغرفة أحمد الوكيل، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين.

وأضاف السفير البلجيكي أن حجم المبادلات التجارية بين الجانبين المصري والبلجيكي يصل إلى مليار ونصف المليار دولار.. موضحًا أن أبرز الصادرات البلجيكية إلى مصر تتمثل في الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات القطاع الطبي، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاع الخاص البلجيكي والمصري في زيادة حجم الاستثمارات والتبادلات التجارية بين البلدين.

وأوضح أن بلجيكا بها ميناء أنتويرب، وهو واحد من أكبر الموانئ في العالم، ويقع في قلب منطقة صناعية في شمال أوروبا، مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير المشاريع المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية بالموانئ.

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