إسكان النواب تطالب بوضع خطة لكيفية تسويق الشركات المصرية في إفريقيا

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، اليوم الأربعاء، سبل دعم وتنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا.وشدد أعضاء اللجنة على بعض المطالب التى من شأنها تنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا على وضع استراتيجية للدولة للوقوف على المعوقات التى تواجه الدولة المصرية فى هذا الشأن، لاسيما وأن السوق الأفريقى مفتوح لدول أخرى على مستوى المقاولات.من جانبه، قال النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان، إن العمل فى أفريقيا ضرورة وله أبعاد سياسية واقتصادية واسعة، مشددا على ضرورة دراسة موقف الاتفاقيات المبرمة مع الدول الإفريقية لجذب الاستثمار داخل أفريقيا مع الدول لتسمح للمستثمر المصرى العمل في هذه الدول وحماية الاستثمار.وأضاف شكرى أن الشركات المصرية شهدت خلال الست سنوات الماضية تحسن وأصبحنا منافسين بقوة في السوق الإفريقي.ولفت شكري إلى وجوب وضع خطة لكيفية عمل وتسويق للشركات المصرية في افريقيا فنحن لدينا ضعف في التسويق ونحتاج إلى معرفة قوانين البلد لحماية المستثمر، مشددا على أهمية بناء قاعدة معلومات إحصائية وقانونية لحماية الاستثمار والتسويق الداخلي في التنمية والاستثمار في إفريقيا.