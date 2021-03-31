تجهيز نادي المعلمين لإجراء انتخابات الصحفيين (صور)

نشر محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، صورًا خاصة بالتجهيزات والاستعدادات لانتخابات النقابة بنادي المعلمين.وقال شبانة، في بيان له: "كل الأمور على ما يرام لاستقبال الزملاء الصحفيين بنادى المعلمين يوم الجمعة لعقد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء المجلس".وشدد على أن النقابة تقدم كل إمكانياتها لتخرج الجمعية العمومية بما يليق بالصحفيين ومكانتهم.