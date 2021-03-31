رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طالبان تستهدف قاعدة لقوات التحالف شرق أقغانستان

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:55 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ذكرت وسائل إعلام محلية في أفغانستان، بأن قاعدة عسكرية مشتركة للقوات الأفغانية والأجنبية تم استهدافها بصاروخ أطلقته حركة طالبان.

وقال متحدث باسم طالبان - في مقطع فيديو تم نشره - حسبما أفادت وكالة خاما برس الأفغانية، اليوم الأربعاء - إن طالبان أطلقت صواريخ على مطار قديم في ولاية خوست، مؤكدا أن الهجوم خلف خسائر فادحة في صفوف القوات الأفغانية المتمركزة في القاعدة.

وأكد بيان صادر عن القوة الأمنية في خوست - أن مقاتلي طالبان استهدفوا قاعدة للتحالف، بعدة صواريخ على المقر العسكري لقوات التحالف في انتهاك لاتفاق السلام.

وجاء في البيان، أن هجوم طالبان على قواعد التحالف يشير إلى أن الحركة غير ملتزمة بالسلام.

موضوعات متعلقة

السكة الحديد توضح طريقة حجز التذاكر عبر الهاتف (صور)

النيابة تأمر بحبس 8 متهمين في واقعة انهيار عقار جسر السويس

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 31-3-2021

«عودة الملك».. خطة تشغيل ثلاث محالج قطن جديدة للمنافسة عالميًا (خاص)


الصور

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

image description

ضمن حملة «أتحضر للأخضر».. حملات نظافة وتوعية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

image description

حملات مستمرة للنظافة والتجميل بحي غرب ومركز القوصية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تخفض عدد ساعات حضور الطلاب إلى 50% في رمضان

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الرئيس السيسى ينعى كمال الجنزورى: «رجل دولة من طراز فريد»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

مريم معتز: لوحة «سنوات الغفلة» تجسد مرحلة صعبة في حياتي

رحاب بلال: لوحتي في مسابقة فاروق حسني ترصد بهجة العرس النوبي

محمد عبلة يفتتح معرضه «النحت وسنينه» الجمعة

قضية الشكل والمضمون في ضوء علم الجمال بثقافة أسيوط