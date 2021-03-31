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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مجلس الوزراء يستعرض موقف الحضانات غير المرخصة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:54 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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استعرض مجلس الوزراء خلال احتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقرير اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3271 لسنة 2020 لتنظيم حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار إعداد خطة لتنظيم عمل هذه الحضانات، وتقنين أوضاعها بمنح تراخيص مؤقتة لها، وذلك سعيًا إلى تحقيق مصلحة الأطفال.

وتضمن التقرير معايير واضحة سيتم مراعاتها عند الترخيص لتلك الحضانات، تضمن الأداء التعليمي ومتطلبات السلامة للأطفال، إلى جانب تحديد مزايا داعمة وضوابط الإعفاءات، وإضافة نشاط دور الحضانة ليكون من ضمن الأنشطة التي تستفيد من الحوافز غير الضريبية وكافة المزايا التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تصميم إطار عام لبناء القدرات وتدريب الكوادر والتربية الإيجابية لرفع وعي الأسر بأساليب التربية السليمة.

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