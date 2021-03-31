«180 تريلا».. مصر الخير تطلق قوافل «إفطار صائم» بالتعاون مع «تحيا مصر»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل بشكل مكثف لمتابعة خطة عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية بالشراكة مع المجتمع الأهلي والقطاع الخاص، والذي نقدر عمله باعتباره شريكا أصيلا للوزارة في كافة البرامج القومية.وأضافت، نعمل هذا العام عللا تحقيق منظومة "الخير الموحد" وفق قواعد موحدة ومنظمة في كافة أنحاء الجمهورية، للوصول لكافة الأسر المستحقة، ونقوم بالتنسيق مع المحافظين ومديري المديريات والمجتمع المدني بصفته الأقرب للشارع والأسر.وأكدت القابج أن حملات مساعدات شهر رمضان هذا العام لن تكتفي بتوزيع الكراتين المواد الغذائية فقط، فهناك أيضا وجبات ساخنة للأسر أيضا خدمات صحية واجتماعية مثل تجهيز عرائس في "دكان الفرحة" وتقديم خدمات طبية وادوية للمسنين.وتابعت: "يشهد هذا العام فكرة جديدة وهي التوزيع الذكي مقدم من مؤسسة مصر الخير من خلال كارت ذكي يحتوي على 150 جنيها يمكنهم من الحصول على كافة احتياجاتهم من أي منافذ للتموين أو منافذ لديها مكانية فوري، وهو يعطي الأسر حرية اختيار وشراء احتياجات بأنفسهم، كما أنها تعمل على المزيد من حوكمة أكثر وسيطرة أكثر على عدالة التوزيع، حتى لا تتكرر نفس الأسرة من أكثر من مصدر، وفتح المجال لمزيد من دعم الشركاء من المجتمع المدني والمتبرعين والشباب"، مشيرة إلى أنها سعدت للمشاركة في إطلاق بداية تسير قوافل المواد الغذائية مع صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير في إطلاق قوافل المواد الغذائية، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تعمل وحدها.وأضافت أن "قوافل الخير" بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير، تشمل كافة المواد الغذائية ذات الجودة العالية، ما يؤكد استمرار برامج الخير في شهر رمضان، خاصة أن الوزارة ليست معنية بتوزيع غذاء في شهر رمضان فقط، ولكن معنية بحصول كل أسرة على ما يكفيها من غذاء طول الشهر وكل شهور العام، كما تشجع على حصول الأسر على غذاء صحي وسليم لكافة الفئات العمرية وخاصة في الأسر التي بها أطفال أو سيدات حوامل أو مسنين أو أشخاص ذوي الإعاقة، والأسر تحت خط الفقر.ووجهت وزيرة التضامن الشكر لشباب المؤسسات الأهلية والمتطوعين، الذين عهد الوطن منهم بذل كل الجهد والطاقة والحيوية والهمة في التوزيع، معربة عن أملها أن ترى كل شباب مصر لديهم الإحساس بالمسئولية الاجتماعية المورثة في جينيات الشعب المصري، وليست بجديدة عليها.وقال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في كلمته: "تنتقل قوافل الخير بالتعاون وتحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر من جهة ومؤسسة مصر الخير من جهة أخرى إلى 27 محافظة".وأوضح، أن القافلة تشمل أكثر من "80 تريلا" متوجهة للمستحقين عن طريق تعاون بين أكثر من 4 آلاف جمعية منتشرة في القطر المصري.وأضاف: "هذه التريلات تحمل نحو 1700 طن من الأغذية، حاولنا في هذا العام أن يكون هذا الغذاء مشتمل على البروتين والعصير والفاكهة، لأننا نسعى للتطوير والإبداع للوصول إلى أعلى درجات الجودة في التوزيع للمستحقين".وأشار جمعة إلى أن هذه هي المرحلة الأولى من القوافل، تليها مراحل في أخر شهر شعبان ثم في 10 رمضان، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير وبمشاركة قوية ودعم مستمر من وزارة التضامن الاجتماعي، التي تقوم بدور لا ينكر في توجيه العمل الخيري في مصر وفي الوصول إلى المستحقين.