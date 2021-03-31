أمير المصري يكشف عن بوستر وعرض فيلمه «Limbo»

كشف الفنان امير المصري عن بوستر فيلمه الجديد Limbo الذي عرض للمرة الأولى قبل ساعات بالمملكة المتحدة مع إعادة فتح السينيمات من جديد.أحداث فيلم Limbo تدور حول شخصية عمر، شاب موسيقى وله مستقبل واعد، يبتعد عن أسرته السورية إلى جزيرة اسكتلندية في انتظار نتيجة طلب اللجوء، الفيلم يكشف كيف هو مؤثر تعدد الثقافات من خلال معاناة الأمل لأحد اللاجئين.وكان الفنان الشاب أمير المصري عرض فيلم «Limbo» ضمن أفلام الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعدما نافس في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي.