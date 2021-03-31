700 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف بمناسبة رمضان

أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، اليوم، قرارًا بصرف مكافأة 700 جنيه لجميع العاملين الثابتين والمؤقتين والمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان.وهنأ الدكتور منصور العاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأوضح أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرًا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.