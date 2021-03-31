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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدا.. بدء توريد الدفعة الرابعة من أرز المضارب لـ«التموين»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:53 م
الأرز
الأرز
صلاح عامر
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أعلن الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن غدا الخميس سيشهد البدء في توريد الدفعة الرابعة للأرز المحلي من خلال 30 شركة مضارب الأرز التابعة للقطاع الخاص.

وأضاف شحاتة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مخازن تجارة الجملة التابعة لشركتي تجارة الجملة تقوم بشكل منتظم باستلام الكميات الموردة للأرز التمويني من شركات مضارب الأرز.

وتابع، أن الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بصرف مستحقات الموردين للأرز خلال 15 يوما من خلال الدورة المستندية وضخ الصرف المستحقات في الحسابات الجارية في البنوك.

وأضاف، أن متوسط التوريد الشهري للأرز المحلي من خلال مضارب القطاع الخاص تصل نحو 30 ألف طن، ويسجل سعر التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية 6500 جنيه.

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