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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: لا معلومات لدينا عن أسباب اعتقال ضابط روسي في إيطاليا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:17 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه ليس لدى الكرملين معلومات حتى الآن حول أسباب احتجاز الضابط الروسي في إيطاليا، معربا عن أمل بلاده في استمرار العلاقات ذات الطابع الإيجابي بين البلدين.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - "ليس لدينا حاليا معلومات عن أسباب وظروف هذا الاعتقال، ولكن نحن على أي حال نأمل أن تستمر العلاقات الروسية الإيطالية ذات الطابع الإيجابي والبناءة للغاية".

وفي السياق ذاته، أكدت البعثة الدبلوماسية الروسية في روما توقيف دبلوماسي روسي يعمل في الملحقية العسكرية بتهمة التجسس، معربة عن أملها في ألا يؤثر الحادث على العلاقات بين روسيا وإيطاليا.

وجاء في بيان للسفارة الروسية في روما اليوم الأربعاء: نؤكد احتجاز موظف في الملحقية العسكرية الروسية في روما في 30 مارس الجاري، حيث يجري التحقيق في ملابسات الحادث.. نعتقد أنه من غير المناسب التعليق على ما حدث في الوقت الحالي، وفي كل الأحوال نأمل ألا يؤثر ما حدث على العلاقات الثنائية بين روسيا وإيطاليا".

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