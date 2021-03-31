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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طرق غير تقليدية لتوفير أموالك..تعرف عليها

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:56 م
طرق غير تقليدية لتوفير
طرق غير تقليدية لتوفير أموالك
شيماء دهب
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هناك عدة طرق للتوفير يمكنك الاستعانه بها حال أنك تريد أموالا، البداية تكون من المنزل والعمل بأنك لا تنفق ببذخ فى أمور لا تستحق، ونتعرف على هذه الطرق وفقًا لتقرير نشره موقع metro.

1-احصل على أموال مقابل الاستبيانات
هناك شركات عبر الانترنت تتيح كسب الأموال من خلال الاستطلاعات عبر الإنترنت، تقوم شركات الأبحاث بتجنيد أعضاء جدد لاختبار المنتجات الجديدة والإجابة على الاستبيانات، كل ما تحتاجه هو بضع دقائق هنا وهناك لملء بعض النماذج عبر الإنترنت وستكسب نقودًا لإبداء رأيك، ستكون نقاط البداية الجيدة هي مواقع مثل Opinion Outpost وOh My Dosh.

2-إيقاف تشغيل الأجهزة المهدرة للطاقة
 بعد شتاء طويل من الإغلاق يعني زيادة فواتير الطاقة، يبحث الكثير منا في كيفية خفض التكاليف، وفقًا لشركة British Gas، يمكننا توفير ما متوسطه 75 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا على فواتير الكهرباء لدينا ببساطة عن طريق إيقاف تشغيل إلكترونيات تستمر في استنزاف الطاقة عند تركها في وضع الاستعداد.
في الليل، أو عندما لا تكون قيد الاستخدام، حاول إيقاف تشغيل الأجهزة في مصدر التيار الكهربائي بدلًا من التبديل إلى وضع الاستعداد، والأفضل من ذلك، قم بتوصيل أجهزتك بسلك توصيل وإيقاف تشغيله ليلًا، مما يوفر عليك جهد إيقاف تشغيلها جميعًا بشكل فردي.

3-وفر في أدوات التجميل
حوالي 25-30٪ وأكثر من الرجال والنساء ينفقون الأموال مقابل أدوات تجميل، وفقًا لمجموعة حملة المساواة Fawcett Society.

4-تخلص من البلاستيك
 أظهر بحث جديد من MIT Sloan School of Management أن استخدام بطاقة الائتمان تعمل على الإفراط في الإنفاق، تؤدي إلى زيادة عمليات الشراء.

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