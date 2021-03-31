في موسم حصاده.. تعرف على فوائد الشيح

- فوائد الشيح:



- علاج مرض السكري:



- انقاص الوزن:



- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:



- مسكن قوي:



- علاج للصرع:



- مضاد للاكتئاب:



- ينشط الكبد:



- حماية الجهاز المناعي:



- يحافظ على البشرة:



- مضادات الاكسدة:



- أنواع الشيح:



- الشيح الأبيض:



- الطرخون:



- الشيح الدارج:



- الشيح الحولي:



بدأ موسم حصاد نبات الشيح بمحافظة الفيوم التى تشتهر بزراعة جميع أنواع النباتات العطرية،فهو نبات عطري، توجد منه أنواع كثيرة لكن المنتشر في مصر الشيح الابيض الذي يتميز بلونه الأشهب ا ومغطى بأشعار صوفية الملمس رمادية اللون، يتراوح ارتفاعه بين 30 و70 سم، أوراقه بيضاء فضية تتميز برائحة عطرية مميزة.تناول مستخلص نبات الشيح الأبيض يقلل من مستويات السكر في الدم.يساعد على خفض الوزن، والتقيل من حجم جزيئات الدهون المتراكمة في الجسم.يحتوى الشيح على بعض الخصائص التى تعزز صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الاضطرابات مثل المغص، الإسهال، الإمساك، الغثيان، القئ، وتخفيف الطفيليات المعوية.يعمل على تسكين ألام الدورة الشهرية، آلام ما بعد الولادة، آلام العمليات الجراحية.تناول عشبة الشيح يساعد على علاج تشنجات الأطفال والصرع.تناول عشبة الشيح يعمل على تعزيز الحالة النفسية ويعالج الاكتئاب والقلق.يعمل على تنشيط الكبد وحمايته من الفيروسات والأمراض التى يتعرض لها.يمد الجسم بالنشاط والطاقة، كما يعزز صحة الجهاز المناعى ويحمى من الأمراض.يعزز الشيح صحة الجلد ويحمي البشرة من الالتهابات وحب الشباب والبثور السوداء.يحتوى الشيح على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والتى تعمل الوقاية من الأمراض السرطانية.شيح ابن سينا:شجرة نباتية يصل طولها إلى 1.2 متر، وتعود في أصولها إلى أوروبا، تتميز برائحتها النفاذة الناتجة عن محتواها من الزيوت العطرية، وقد استخدم مستخلصها ذو الطعم المر كتوابل للطعام، وتم إضافتها إلى بعض المشروبات كالشاي أو القهوة ويستعمل في صناعة الصبغات.شجرة قصيرة لونها فضي مخضر، وتنمو في المناخ الصحراوي شبه الجاف.يستخدم في الطهي وتحضير بعض المشروبات، معطر للصابون، فضلا عن انه مصدر جيد للبوتاسيوم، ويحتوي على مركبات تكافح بعض أنواع البكتيريا.ينمو في آسيا، شمال أمريكا، وأوروبا، ويمتاز برائحته العطرة، تنتج زيت نفاذ، ويحتوي على بعض المركبات التي يمكن أن تسبب انقباض في الرحم.ينمو فى الصين به مادة الأرتيميسينين التي تمتلك خصائص مضادة للطفيليات المسببة لعدوى الملاريا.