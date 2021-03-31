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في موسم حصاده.. تعرف على فوائد الشيح

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:47 م
فوائد الشيح
فوائد الشيح
سلمى بدر
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بدأ موسم حصاد نبات الشيح بمحافظة الفيوم التى تشتهر بزراعة جميع أنواع النباتات العطرية،
فهو نبات عطري، توجد منه أنواع كثيرة لكن المنتشر في مصر الشيح الابيض الذي يتميز بلونه الأشهب ا ومغطى بأشعار صوفية الملمس رمادية اللون، يتراوح ارتفاعه بين 30 و70 سم، أوراقه بيضاء فضية تتميز برائحة عطرية مميزة.

- فوائد الشيح:

- علاج مرض السكري:
تناول مستخلص نبات الشيح الأبيض يقلل من مستويات السكر في الدم.

- انقاص الوزن:
يساعد على خفض الوزن، والتقيل من حجم جزيئات الدهون المتراكمة في الجسم.

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:
يحتوى الشيح على بعض الخصائص التى تعزز صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الاضطرابات مثل المغص، الإسهال، الإمساك، الغثيان، القئ، وتخفيف الطفيليات المعوية.

- مسكن قوي:
يعمل على تسكين ألام الدورة الشهرية، آلام ما بعد الولادة، آلام العمليات الجراحية.

- علاج للصرع:
تناول عشبة الشيح يساعد على علاج تشنجات الأطفال والصرع.

- مضاد للاكتئاب:
تناول عشبة الشيح يعمل على تعزيز الحالة النفسية ويعالج الاكتئاب والقلق.

- ينشط الكبد:
يعمل على تنشيط الكبد وحمايته من الفيروسات والأمراض التى يتعرض لها.

- حماية الجهاز المناعي:
يمد الجسم بالنشاط والطاقة، كما يعزز صحة الجهاز المناعى ويحمى من الأمراض.

- يحافظ على البشرة:
يعزز الشيح صحة الجلد ويحمي البشرة من الالتهابات وحب الشباب والبثور السوداء.

- مضادات الاكسدة:
يحتوى الشيح على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والتى تعمل الوقاية من الأمراض السرطانية.

- أنواع الشيح:
شيح ابن سينا:
شجرة نباتية يصل طولها إلى 1.2 متر، وتعود في أصولها إلى أوروبا، تتميز برائحتها النفاذة الناتجة عن محتواها من الزيوت العطرية، وقد استخدم مستخلصها ذو الطعم المر كتوابل للطعام، وتم إضافتها إلى بعض المشروبات كالشاي أو القهوة ويستعمل في صناعة الصبغات.

- الشيح الأبيض:
شجرة قصيرة لونها فضي مخضر، وتنمو في المناخ الصحراوي شبه الجاف.

- الطرخون:
يستخدم في الطهي وتحضير بعض المشروبات، معطر للصابون، فضلا عن انه مصدر جيد للبوتاسيوم، ويحتوي على مركبات تكافح بعض أنواع البكتيريا.

- الشيح الدارج:
ينمو في آسيا، شمال أمريكا، وأوروبا، ويمتاز برائحته العطرة، تنتج زيت نفاذ، ويحتوي على بعض المركبات التي يمكن أن تسبب انقباض في الرحم.

- الشيح الحولي:
ينمو فى الصين به مادة الأرتيميسينين التي تمتلك خصائص مضادة للطفيليات المسببة لعدوى الملاريا.

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