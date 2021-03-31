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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية ووفد العمل الدولية يتفقدون عددا من المشروعات بقطور

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:51 م
جريدة الدستور
أحمد فودة
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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بجولة لتفقد عدد من المشروعات الصغيرة بمركز ومدينة قطور، بحضور الأستاذة نشوى بلال من منظمة العمل الدولية والوفد المرافق لها.

وبدأت الجولة بتفقد مركز الفرعونية لتجميع الألبان بقرية بوريج، حيث استمع المحافظ إلى شرحًا تفصيلي من الأستاذ وائل غنيم  مدير المجمع، عن خطوات تجميع الألبان بالمركز  الذي يصل سعته الإجمالية إلى  ٣٠ طن يوميًا، مشيرًا إلى الدعم الفني من مشروع  روابط الذي يهدف إلى دعم المراكز من خلال تنمية سلسة قيمة الألبان إبتداءًامن المزارع  إلى أن يصل إلى شركات الألبان  بالجودة القياسية ومن ثَم الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لصغار المُزارعين.

كما تفقد الدكتور رحمي منزل المربى موسى الزفتاوي وهو من المُربين الذين يقومون بتوريد الألبان إلى محطة الفرعونية، وحصل على دعم كبير جدا خلال الفترة السابقة من مشروع روابط من خلال القوافل البيطرية والتوعيات الإرشادية المستمرة، كما تم دعمه بإنشاء وحدة بيوجاز ضمن الوحدات التي سيقوم بإنشائها مشروع روابط لمساعدة المُربين.

واختتمت الجولة بتفقد محافظ الغربية لمنزل المربي بهاء البلاط وهو أيضا ضمن المُربين الموردين لمحطة الفرعونية والذي أشاد بدعم الدولة له خلال الفترة السابقة.

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