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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تطعيم 56 ألفا بلقاح كورونا في تونس

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:51 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، أن 56 ألفا و513 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولي من لقاح فيروس "كورونا" المستجد – كوفيد19- حتي أمس، وهو اليوم الثامن عشر من الحملة الوطنية للتطعيم.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية – بحسب بيان على الصفحة الرسمية - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الثلاثاء بلغ 3 آلاف و424 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح الـ25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس الثلاثاء 783 ألفا و563 شخصا.

وتعطي وزارة الصحة التونسية الأولوية في حملة التطعيم إلي الإطار الطبي، والعاملين بقطاع الصحة، والأشخاص البالغ عمرهم 75 سنة فما فوق.

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