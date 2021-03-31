الحكومة توافق على إنشاء مراكز شباب مصرية في إفريقيا.. وتبدأ من تنزانيا

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، من حيث المبدأ على طلب وزارة الشباب والرياضة، طبقًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع نظيرتها التنزانية، بشأن التعاقد مع شركة "أي فريندس سبورت" لتتولى إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز شبابية رياضية في الدول الإفريقية بداية بدولة تنزانيا على نفقتها، في إطار تدعيم العلاقات بين مصر وبلدان القارة الإفريقية في المجال الرياضي.وينص التعاقد على حصول وزارة الشباب والرياضة المصرية على حق استغلال بعض الأراضي التنزانية لإقامة تلك المراكز، مع إدارتها وتشغيلها، بهدف تقديم خدمات رياضية ومجتمعية مميزة للجانب التنزاني، بالتعاون مع شركة "أي فريندس سبورت"، في ضوء ما تمتلكه من خبرات في إدارة وتشغيل الكيانات الرياضية.