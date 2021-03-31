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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يرفض مطالبات إقالة وزير النقل.. ويؤكد: يجب دعمه

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:51 م
جمال عبيد، عضو لجنة
جمال عبيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
سعيدة عامر
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رفض جمال عبيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، المطالبات التى يشنها البعض لإقالة وزير النقل كامل الوزير، على خلفية حادث تصادم قطاري سوهاج ووفاة 33 شخصا وإصابة العشرات، خاصة في ظل أن النيابة العامة لازالت تنظر القضية ولم تتوصل لتحديد سبب الحادث، مشددًا على أن هناك من يحاول تصيد الأخطاء لوزير النقل، وما يطمئن هو أن الرئيس وعد محاسبة المخطئ أيًا كان.

وأشار عبيد في تصريحات لـ" الدستور"، إلى أن وزير النقل يحاول تطور النقل بمصر بعدة مشاريع على كافة المستويات كتطوير الموانئ البحرية وتحديثها، وخطته الطموحة لتحديث أسطول النقل النهري وذلك للعودة للنقل النهري كوسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، وعودة التاكسي النهري والقطار السريع وتحديث منظومة السكك الحديدية واستيراد عربات حديثه وكل هذه الإنجازات لم تتحق منذ سنوات في مجال النقل وهو ما يستوجب دعم الوزير لاستكمال مسيرته في تحديث منظومة النقل.

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