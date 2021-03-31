«سؤال من أبريل» يحول موجه الدراسات الاجتماعية للتحقيق بالقليوبية

أحال ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، موجه الدراسات الاجتماعية المكلف بوضع أسئلة الامتحانات الشهرية للتحقيق وتوزيع درجة السؤال على باقي الأسئلة، بعد أن شكا له عدد من الطلاب من وجود سؤال من منهج شهر أبريل في مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية.وتفقد محمود مدارس إدارة بنها التعليمية، ومنها "طه حسين" و"عمربن عبد العزيز" الابتدائيتين، وتابع سير الامتحانات الشهرية لشهر مارس، وتأكد من اتباع الطلاب الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي داخل اللجان لمواجهة فيروس كورونا، أيضا من نظافة دورات المياه بالمعقمات والمطهرات والفصول والتهوية الجيدة والمناسبة داخل اللجان الامتحانية والتعقيم المستمر والدائم قبل الامتحان وبعده.