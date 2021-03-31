رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«سؤال من أبريل» يحول موجه الدراسات الاجتماعية للتحقيق بالقليوبية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:50 م
وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية
نورهان عبدالرحمن
طباعة
أحال ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، موجه الدراسات الاجتماعية المكلف بوضع أسئلة الامتحانات الشهرية للتحقيق وتوزيع درجة السؤال على باقي الأسئلة، بعد أن شكا له عدد من الطلاب من وجود سؤال من منهج شهر أبريل في مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية.

وتفقد محمود مدارس إدارة بنها التعليمية، ومنها "طه حسين" و"عمربن عبد العزيز" الابتدائيتين، وتابع سير الامتحانات الشهرية لشهر مارس، وتأكد من اتباع الطلاب الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي داخل اللجان لمواجهة فيروس كورونا، أيضا من نظافة دورات المياه بالمعقمات والمطهرات والفصول والتهوية الجيدة والمناسبة داخل اللجان الامتحانية والتعقيم المستمر والدائم قبل الامتحان وبعده.

موضوعات متعلقة

النيابة تأمر بحبس 8 متهمين في واقعة انهيار عقار جسر السويس

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

image description

ضمن حملة «أتحضر للأخضر».. حملات نظافة وتوعية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

«التسامح وصفاء القلوب».. كتاب جديد لـ«عبدالله الشحي»

ملتقى الخط العربي يمدد فترة تلقي المشاركات حتى 10 أبريل

علاء أبو زيد يطرق عتبات جديدة فى «معركة درنة»

مريم معتز: لوحة «سنوات الغفلة» تجسد مرحلة صعبة في حياتي