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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الخشت: تخفيض 50% من مصروفات تدريب الأئمة والواعظات بالأوقاف

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:55 م
جريدة الدستور
ريم محمود_ إسراء جمال
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استعرض مجلس جامعة القاهرة، تفوق الجامعة وتقدم ترتيبها في تصنيف QS البريطاني للتخصصات لعام 2021 في 5 تخصصات رئيسة و21 تخصصًا فرعيًا ليتطور ترتيب الجامعة ككل عالميًا وتصبح ضمن أول 340 جامعة عالمية، متصدرة بذلك الجامعات المصرية.

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الشكر لعمداء الكليات على انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بنجاح، وإجرائها إلكترونيًا في 8 كليات لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، والالتزام بخطة الجامعة في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه الخشت، بالالتزام الكامل باستراتيجية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، حيث سيتم حضور الفرق الدراسية في الكليات بالتبادل، وستكون الدراسة لطلاب الكليات النظرية مقسمة بنسبة 50% حضور مقابل 50% محاضرات عن بُعد، ولطلاب الكليات العملية نسبة 60% حضور مقابل 40% محاضرات عن بُعد، مع المرونة في التعامل مع هذه النسبة عند التطبيق طبقًا لظروف كل كلية وسعة قاعاتها ومعاملها وبما لا يخل بالإجراءات الاحترازية؛ ومراعاة ألا تزيد كثافة الطلاب في المدرجات على 50% من طاقتها الاستيعابية.

كما وجه الخشت عمداء الكليات والمعاهد بتطبيق خطة نظام التعليم المدمج والهجين، بنسب الحضور المقررة، واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.

ووافق المجلس، على استحداث برامج دراسية بالكليات منها؛ دبلوم مهني متخصص في الأنثربولوجيا الأثرية بنظام التعليم المدمج بين كليتي الدراسات الإفريقية العليا والآثار، كما وافق المجلس على اللائحة المستحدثة للدبلوم المهني "التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة" بكلية العلوم.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على خطة البرنامج التدريبي لتأهيل المرشحين لوظيفة عميد كلية أو معهد؛ على أن تشمل مجالات البرنامج التدريبي، التخطيط الاستراتيجي، والتنمية الذاتية، والتنمية المهنية، وتنمية القدرات الجامعية، والجوانب القانونية، والمجالات المالية والإدارية، والسلوك الوظيفي، وجامعات الجيل الثالث.

ووافق المجلس على تكليف كلية الهندسة لوضع الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية والاشتراك في المراجعة الفنية لتراخيص البناء بالمدن.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على تخفيض 50% من المصروفات الدراسية ببرامج الدراسات العليا بكليات جامعة القاهرة، لكل الدارسين الموجهين بخطاب رسمي من وزارة الأوقاف في إطار التعاون المستمر بين الجامعة والوزارة في تدريب الأئمة والواعظات.

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