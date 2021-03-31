التضامن: نعمل على تحقيق منظومة «الخير الموحد» لضمان عدالة توزيع المساعدات

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه في إطار استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك، سيتم العمل بشكل مكثف لمتابعة خطة عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية الذي نقدره باعتباره شريكا أصيلا للوزارة في كافة البرامج القومية.وأشارت فى تصريحات على هامش إطلاق قوافل شهر رمضان، إلى أن الوزارة تعمل هذا العام على تحقيق منظومة "الخير الموحد" وفق قواعد موحدة ومنظمة في كافة أنحاء الجمهورية للوصول لكافة الأسر المستحقة، بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني بصفته الأقرب إلى الشارع وإلى الأسر.وأكدت أن حملات مساعدات شهر رمضان هذا العام لن تكتفي بتوزيع كراتين المواد الغذائية، ولكن سيتم أيضا توزيع الوجبات الساخنة للأسر، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية واجتماعية مثل تجهيز عرائس في دكان الفرحة والخدمات الطبية والأدوية للمسنين.وأضافت: يشهد هذا العام فكرة جديدة وهي التوزيع الذكي المقدم من مؤسسة مصر الخير من خلال كارت ذكي يحتوي على ١٥٠ جنيه يمكنهم الحصول على كافة احتياجاتهم من أي منافذ التموين أو منافذ لديها ماكينة فوري، لافتة إلى أن الكارت يعطي للأسر الحرية في اختيار وشراء احتياجات بأنفسهم، كما تعمل هذه الكروت على المزيد من الحوكمة حتى لا تتكرر المساعدات على نفس الأسرة من أكثر من مصدر.وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تعمل وحدها، حيث تم إطلاق قوافل الخير بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير، وهي قوافل تشمل كافة المواد الغذائية ذات الجودة العالية، مما يؤكد استمرار برامج الخير في شهر رمضان، خاصة أن الوزارة ليست معنية بتوزيع غذاء في شهر رمضان فقط، ولكن معنية بحصول كل أسرة على ما يكفيها من غذاء طول شهر رمضان وكل شهور العام، كما تشجع على حصول الأسر على غذاء صحي وسليم لكافة الفئات العمرية وخاصة في الأسر التي بها أطفال أو سيدات حوامل أو مسنين أو أشخاص ذوي الإعاقة، والأسر تحت خط الفقر.ووجهت وزيرة التضامن الشكر لشباب المؤسسات الأهلية والمتطوعين، الذين عهد الوطن منهم على بذل الجهد والطاقة والحيوية والهمة في التوزيع، معربة عن أملها أن ترى كل شباب مصر لديهم الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية المورثة في جينات الشعب المصري، وليست بجديدة عليها.وقال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، يتم إطلاق قوافل الخير بالتعاون وتحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر من جهة ومؤسسة مصر الخير من جهة أخري وذلك إلى نحو ٢٧ محافظة.وأوضح أن عدد القافلة أكثر من ٨٠ تريلة متوجهة للمستحقين عن طريق التعاون من أكثر من ٤ آلاف جمعية منتشرة في القطر المصري.وأشار إلى أن هذه هي المرحلة الأولى من القوافل سوف تتلوها مرحلة ثانية أخر شهر شعبان، وستكون المرحلة الثالثة من القوافل فى العاشر من رمضان وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير وبمشاركة قوية ودعم مستمر من وزارة التضامن الاجتماعي التي تقوم بدور لا ينكر في توجيه العمل الخيري في مصر وفي الوصول إلى المستحقين.